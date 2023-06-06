В Чехии сравнили подрыв Россией Каховской ГЭС с оружием массового поражения

В Чехии сравнили подрыв Россией Каховской ГЭС с оружием массового поражения6
- 6.06.2023, 19:01
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Эта жестокость будет осуждена и наказана.
Подрыв Каховской ГЭС по России и затопление украинских территорий можно приравнять к оружию массового уничтожения.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский в Twitter.
По его словам, такая российская жестокость должна быть осуждена, а все виновные должны быть наказаны.
«Россия продолжает раздвигать границы своей агрессии. Атаку на Новокаховскую дамбу над жилыми кварталами сравнима с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана», - написал он.