В Чехии сравнили подрыв Россией Каховской ГЭС с оружием массового поражения 6 6.06.2023, 19:01

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Эта жестокость будет осуждена и наказана.

Подрыв Каховской ГЭС по России и затопление украинских территорий можно приравнять к оружию массового уничтожения.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский в Twitter.

По его словам, такая российская жестокость должна быть осуждена, а все виновные должны быть наказаны.

«Россия продолжает раздвигать границы своей агрессии. Атаку на Новокаховскую дамбу над жилыми кварталами сравнима с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана», - написал он.

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