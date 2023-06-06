До +29°С ожидается в Беларуси 7 июня 6.06.2023, 19:11

Преимущественно без осадков.

До плюс 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается небольшая облачность и преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по югу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, а по югу — до плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.

В Белгидромете предупредили, что 7-8 июня на большей части территории Минской, Могилевской и Гомельской областей, а на остальной территории страны местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В связи с этим был объявлен красный уровень опасности.

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