Знакомый почерк Кремля 4 6.06.2023, 19:14

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В 1941-м из-за взорванной плотины Днепрогэса погибли тысячи людей, а Москва «свалила» это преступление на немцев.

82 года назад советские военные инженеры вывели из строя техническое оборудование Днепрогэса, а поздно вечером взорвали плотину. Имена настоящих исполнителей преступления не разглашались полвека, пишет «Новое время».

«Всю свою черную ненависть вложили фашисты в уничтожение Днепрогэса. Они надеялись, что его никогда не восстановят», — говорит диктор за кадрами советской хроники конца 1940-х годов.

Столбы воды, которые поднимались от взрывов на фоне плотины, должны были окончательно убедить зрителей, что именно немцы вывели из строя станцию — разбомбили ее с воздуха. Обвинение в этом было приобщено к перечню преступлений Третьего рейха и на Нюрнбергском процессе. Но в конце 1980-х открылась горькая правда о том, кто это сделал.

Тайный приказ уничтожить оборудование станции и взорвать плотину поступил из ставки главнокомандующего Иосифа Сталина. За несколько дней до взрыва из Москвы в Запорожье вылетел подполковник Борис Эпов. Уже на месте с начальником отдела инженерного управления штаба Южного фронта Петровским они и руководили операцией. А 157-й полк НКВД следил на всех ключевых подъездах к Днепрогэсу, чтобы лишние глаза не увидели, кто на самом деле высадил плотину.

Две танковые дивизии вермахта подошли к Запорожью 16 августа 1941-го. Их должны были сдерживать две советские армии — преимущество явно было не на стороне немцев. Однако паническое настроение советской армии, которое преобладало в первые месяцы войны, сделало свое: красноармейцы бежали наугад на левый берег Днепра. Прикрывать отступление остались около 3 тыс. бойцов на острове Хортица.

Позже выяснится, что Запорожье с Днепрогэсом не были приоритетным направлением наступления немцев. По крайней мере потребности в спешном подрыве станции не было. Следовательно, заблаговременная эвакуация войска и мирного населения из опасных зон не выглядела сложной.

Однако эта война, да и большинство тех, в которые ввязывалась Россия, показала, насколько ее власть пренебрегала человеческими жизнями.

Первые аналитики последствий преступления чекистов рисовали апокалиптическую картину. Долгое время считалось, что сразу после взрыва — а он неожиданно вынес 165 м дамбы вместо запланированных 40−50 м — по Днепру пошла волна высотой 25−30 м, снося на своем пути прибрежные села. В водоворотах воды погибло 100 тыс. местных жителей с беженцами и 20 тыс. военных. Такие умозрительные подсчеты цитировались даже в научных статьях.

Однако запорожский историк Владимир Лиников считает, что масштабы катастрофы несколько преувеличены. В частности, и из-за показаний очевидцев. Их психологическое состояние несложно представить, ведь взрыв произошел около 20.15, и всю ночь прибывала вода. Но, по расчетам исследователя, она не могла подняться выше 6 м, а в 15 км ниже по течению Днепра уже и не имела разрушительной силы.

Конечно, вода выгнала людей в ближайших селах на крыши и высокие деревья. Однако почти в каждом дворе были лодки. На них местные спасались сами, еще вылавливали красноармейцев, которые держались за макушки дубов и ясеней.

Очевидцев больше поразила картина после того, как за три дня сошла вода, — на деревьях в неестественных позах остались тела утопленников. Об этом рассказывает Лиников, однако добавляет: «Но опять же, если человек увидел 500 таких трупов, то это много. И человек, который это увидел, может преувеличить». По мнению запорожского историка, количество жертв могло колебаться в пределах 3 тыс., что конечно не уменьшает тяжести преступления.

Как очевидно для драматизма изобразил это немецкий художник на рисунке в мартовском номере Berliner Illustrierte Zeitung 1942 года. Солдаты вермахта могли видеть взрыв, но видел ли его иллюстратор?

Подрыв плотины стал ужасной неожиданностью для руководства Южного фронта. Его приняли за диверсию немецких агентов — Эпова с Петровским сразу арестовали. А в Москве начальник главного политуправления Лев Мехлис получил от своего подчиненного Мамонова из-под Запорожья телеграмму: «Подрыв Днепрогэса поставил в нелегкое положение около трех тысяч человек, находившихся в это время на острове Хортица. Виновники этого взрыва были арестованы и преданы суду военного трибунала».

А это уже боевая сводка оттуда же уже Сталину: «Как установлено следствием, взрыв плотины и Днепровской ГЭС осуществлен без разрешения, самовольно подполковником Петровским и представителем Генштаба начальником отдельного научно-исследовательского военно-инженерного института (г. Москва) военным инженером 1-го ранга Еповым, который на предварительном следствии показал, что он лично дал распоряжение осуществить взрыв, объясняя тем, что получил указание от начальника Отдела военно-инженерного управления штаба Южного фронта подполковника Петровского. Петровский на предварительном допросе заявил, что такого приказа он не давал. Петровский и Эпов арестованы, ведется следствие. Преждевременная высадка моста[соединял Хортицу с левымберегом] и плотины осложнила обстановку боя, вызвала ненужные жертвы, облегчила врагу условия форсирования р. Днепр».

Из Москвы ответили: немедленно освободить саперов без лишних допросов, а полученные им данные не разглашать.

Немцы взяли Запорожье неторопливо через полтора месяца. А через год отремонтировали станцию, хотя, отступая, повторно вывели ее из строя. Однако преступление чекистов Кремль для подчиненного населения обрисовал как зверство фашистов. Так же, как его спикеры перекладывают подрыв Каховской дамбы в ночь на 6 июня этого года на ВСУ.

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