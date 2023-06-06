Зеленский встретился с посланником Папы Римского 6.06.2023, 19:47

Обсуждалось взаимодействие Украины и Святого Престола в рамках реализации украинской формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 6 июня.

Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие нашего государства и Святого Престола в рамках реализации украинской формулы мира.

Президент отметил, что россияне продолжают совершать ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС. Это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии.

Зеленский отметил, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира. Так оккупанты могут только воспользоваться паузой для наращивания способностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. Поэтому Россия должна вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президент и Маттео Дзуппи подробно обсудили имплементацию формулы мира и необходимость привлечения к участию в Глобальном саммите мира широчайшего круга стран, в частности, Глобального Юга.

Зеленский призвал Ватикан внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. По его мнению, Святой Престол также мог бы внести действенный вклад в вопросы освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и восстановления справедливости.

Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Ватикана приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.

Маттео Дзуппи также передал Зеленскому письмо от Папы Римского.

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