Зеленский встретился с посланником Папы Римского
- 6.06.2023, 19:47
Обсуждалось взаимодействие Украины и Святого Престола в рамках реализации украинской формулы мира.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 6 июня.
Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие нашего государства и Святого Престола в рамках реализации украинской формулы мира.
Президент отметил, что россияне продолжают совершать ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС. Это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии.
Зеленский отметил, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира. Так оккупанты могут только воспользоваться паузой для наращивания способностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. Поэтому Россия должна вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Президент и Маттео Дзуппи подробно обсудили имплементацию формулы мира и необходимость привлечения к участию в Глобальном саммите мира широчайшего круга стран, в частности, Глобального Юга.
Зеленский призвал Ватикан внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. По его мнению, Святой Престол также мог бы внести действенный вклад в вопросы освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и восстановления справедливости.
Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Ватикана приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.
Маттео Дзуппи также передал Зеленскому письмо от Папы Римского.