В Израиле впервые протестировали воздушное такси 6.06.2023, 20:01

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Израиль приступил к тестовым полетам автономных летательных аппаратов, которые могут перевозить пассажиров и тяжелые грузы. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что первые тестовые полеты воздушного такси являются частью двухлетнего пилотного проекта стоимостью в десять миллионов долларов, проводимого под руководством правительства, также известного как Израильская национальная инициатива по использованию беспилотников (INDI).

Его цель состоит в том, чтобы посредством этих летальных аппаратов перевозить пассажиров и тяжелые грузы, а также улучшить ситуацию с пробками на дорогах, а также более эффективно оказывать коммерческие и государственные услуги.

«Это первая в своем роде инициатива в мире, направленная на широкое и междисциплинарное изучение новых технологий, в том числе для перевозки грузов, а впоследствии и людей. Совместный проект изучает все аспекты, включая регулирование и законодательные изменения, связанные с коммерческой эксплуатацией беспилотников как дополнительного инструмента для решения проблемы пробок», - сказала министр транспорта Мири Регев.

В то же время рассматривается вопрос разделения авиапространства и построения авиамаршрутов с целью урегулирования одновременного движения дронов и самолетов.

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