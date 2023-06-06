Индия отказалась от российских подлодок 3 6.06.2023, 20:17

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Страна решила закупать немецкие.

Россия продолжает сдавать позиции на рынке вооружений Индии, которая с советских времен была крупнейшим покупателем оружия у Кремля, а в последние годы обеспечивала 20% заказов «Рособоронэкспорта».

Отказавшись от контрактов на истребители Су-30МКИ и танки Т-90, а затем заморозив переговоры о покупке вертолетов Ка-226Т, Индия ответила «нет» на еще одно российское предложение — строительство подлодок на базе платформы «Амур-1650», экспортной версии субмарин проекта проекта 677 «Лада»

Хотя чиновники «Рособоронэкспорта» обещали индийским коллегам на 80% локализовать производство на индийских заводах и апеллировали к «стретегическому партнерству» двух стран, военные в Нью-Дели предпочли заключить контракт с Германией, чтобы модернизировать свой стареющий флот.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Индия рассчитывает приобрести 6 подлодок производства немецкого концерна Thyssenkrupp, который для реализации проекта создаст СП с индийской Mazagon Dock.

Общай сумма сделки оценивается в $5,2 млрд, а ее предварительное согласование ожидается в среду, 7 июня, когда министр обороны ФРГ Борис Писториус прибудет в Нью-Дели с двухдневным визитом.

«Это будет большой и важный контракт не только для немецкой промышленности, но также для Индии и для стратегического партнерства Индия-Германия», — заявил Писториус, комментируя предстоящую поездку. Он добавил, впрочем, что есть и «другие конкуренты» за индийский контракт, в частности — Франция. О российском предложении и его перспективах Писториус не сказал ничего.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), поставки российских вооружений в Индию упали на 37% за последние пять лет — период, в течение которого «Рособоронэкспорт» находится под санкциями США.

Война в Украине и новая волна санкционных ограничений, под которые попали почти все крупные госбанки, усложнили ситуацию еще больше. Уже год Индия не может найти способ перевести в Россию $2 млрд платежей за оружие, а Россия, в свою очередь, Россия приостановила выдачу средств в рамках кредитной линии на $10 млрд, предназначенной для закупки запчастей.

Как итог: срывается заключенный в 2018 году контракт на продажу в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400: из пяти комплексов Индия получила лишь два. А кроме того, проблемы возникли с поставками для военных самолетов, которыми Москва снабжала Индию с советских времен.

Экспорт российских вооружений продолжит сокращаться, считает старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан. «Россия будет отдавать приоритет снабжению своих вооруженных сил, а спрос со стороны других государств останется на низком уровне из-за торговых санкций против России и растущего давления США и их союзников [на другие страны] с требованием не покупать российское вооружение», — поясняет он.

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