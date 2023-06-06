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Зеленский собрал Ставку по поводу подрыва ГЭС

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  • 6.06.2023, 20:27
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Зеленский собрал Ставку по поводу подрыва ГЭС
Владимир Зеленский

Подрыв дамбы не повлияет на способность Украины деоккупировать территории.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании была рассмотрена ситуация на фронте и подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

«Доклады военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность — максимальная», - подчеркнул президент.

На заседании, по словам Зеленского, пришли также к выводу, что подрыв Каховской ГЭС был умышленным, но российские военные действовали хаотично и допустили затопление собственной техники.

«В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории», - заверил глава государства.

Сегодня ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению огромной территории в Херсонской области, в частности, в воде оказалась часть Херсона.

Украинские власти ожидают, что разрушение ГЭС приведет к затоплению от 35 до 80 населенных пунктов и вызовет проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах. Как заявлял Зеленский, точные последствия катастрофы будут понятны где-то через неделю после того, как пойдет вода.

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