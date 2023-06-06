Зеленский собрал Ставку по поводу подрыва ГЭС 2 6.06.2023, 20:27

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Владимир Зеленский

Подрыв дамбы не повлияет на способность Украины деоккупировать территории.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании была рассмотрена ситуация на фронте и подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

«Доклады военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность — максимальная», - подчеркнул президент.

На заседании, по словам Зеленского, пришли также к выводу, что подрыв Каховской ГЭС был умышленным, но российские военные действовали хаотично и допустили затопление собственной техники.

«В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории», - заверил глава государства.

Сегодня ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению огромной территории в Херсонской области, в частности, в воде оказалась часть Херсона.

Украинские власти ожидают, что разрушение ГЭС приведет к затоплению от 35 до 80 населенных пунктов и вызовет проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах. Как заявлял Зеленский, точные последствия катастрофы будут понятны где-то через неделю после того, как пойдет вода.

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