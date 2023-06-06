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Группу «Католики Беларуси» заблокировали в российских «Одноклассниках»

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  • 6.06.2023, 21:03
  • 1,646
Группу «Католики Беларуси» заблокировали в российских «Одноклассниках»

Группа насчитывает четыре тысячи пользователей.

Российская соцсеть «Одноклассники» заблокировала группу «Католики Беларуси», в которой насчитывается четыре тысячи пользователей, пишет katolik.life.

О блокировке стало известно 6 июня. Еще 4 июня группа была доступной.

Это неофициальная страница белорусских католических верующих. Участники делились ссылками на статьи в католической прессе, молитвами, религиозными картинками.

Причиной блокировки называется «нарушение регламента».

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