Группу «Католики Беларуси» заблокировали в российских «Одноклассниках» 2 6.06.2023, 21:03

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Группа насчитывает четыре тысячи пользователей.

Российская соцсеть «Одноклассники» заблокировала группу «Католики Беларуси», в которой насчитывается четыре тысячи пользователей, пишет katolik.life.

О блокировке стало известно 6 июня. Еще 4 июня группа была доступной.

Это неофициальная страница белорусских католических верующих. Участники делились ссылками на статьи в католической прессе, молитвами, религиозными картинками.

Причиной блокировки называется «нарушение регламента».

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