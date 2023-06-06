Группу «Католики Беларуси» заблокировали в российских «Одноклассниках»2
- 6.06.2023, 21:03
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Группа насчитывает четыре тысячи пользователей.
Российская соцсеть «Одноклассники» заблокировала группу «Католики Беларуси», в которой насчитывается четыре тысячи пользователей, пишет katolik.life.
О блокировке стало известно 6 июня. Еще 4 июня группа была доступной.
Это неофициальная страница белорусских католических верующих. Участники делились ссылками на статьи в католической прессе, молитвами, религиозными картинками.
Причиной блокировки называется «нарушение регламента».