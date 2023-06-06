«Милан» объявил об уходе Паоло Мальдини 6.06.2023, 21:16

Паоло Мальдини

Легендарный футболист «Милана» занимал должность технического директора клуба.

«Милан» на своем сайте объявил об уходе Паоло Мальдини с должности технического директора клуба.

«Мы благодарим его за годы службы на этой должности, способствовавшие возвращению в Лигу чемпионов и завоеванию чемпионства в сезоне 2021/22. Его повседневные обязанности будет выполнять команда, работающая в тесном взаимодействии с главным тренером, в конечном итоге подчиняясь генеральному директору», — говорится в сообщении.

Мальдини занимал эту должность с 2019 года. Он является легендой «Милана», всю свою игровую карьеру (1984–2009) провел в клубе, выиграв в том числе чемпионат Италии семь раз и Лигу чемпионов — пять раз. Его отец Чезаре также выступал за «Милан» и был тренером клуба, сын Даниэль принадлежит «Милану», но нынешний сезон провел в аренде в «Специи».

Накануне на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщалось, что Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара покинут команду из-за разногласий с владельцем клуба Джерри Кардинале. Football Italia отмечал, что 54-летний Мальдини добивался большей автономии и увеличения расходов на трансферы, в то время как хозяева собирались сохранить траты на низком уровне.

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