Белорусский фигурист изъявил желание выступать за США

Белорусский фигурист изъявил желание выступать за США1
- 6.06.2023, 21:41
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Для этого ему нужно откупиться от Белорусского союза конькобежцев.
Белорусский фигурист Иван Десятов, выступающий в дисциплине танцы на льду, объявил сбор, чтобы откупиться от Белорусского союза конькобежцев и выступать за американскую сборную.
Десятов хочет собрать 25 тысяч долларов. По его словам, именно за такую сумму союз готов отпустить его. В сумму входит возмещение расходов на тренировки.
«На этой неделе стало известно, что Беларусский союз конькобежцев отпустит Ваню… с условием, что команда должна возместить союзу 25 тысяч долларов за все расходы на тренировки Вани в предыдущем сезоне. Вкратце: Ваня не сможет представлять Соединенные Штаты, пока не будут выплачены эти 25 тысяч долларов», – говорится на странице по сбору средств на платформе Gofundme.
Десятов представлял Беларусь в сезоне 2021-2022. Через две недели после начала войны Десятов переехал в США.
«Он принял спонтанное решение оставить все, что знал, чтобы получить возможность влиять на свое будущее независимо от геополитики, происходящей в России. Желая исполнить свою мечту, он забронировал рейс в США, почти не зная языка, культуры, не имея каких-либо планов», – говорится на странице Десятова.
В начале июня 2022 года он встал в пару с Изабеллой Флорес и в конце сезона 2022-2023 начал переговоры о смене федерации.
Сбор был запущен два дня назад. На 20:40 по белорусскому времени было собрано почти 12 тысяч долларов.
Напомним, сейчас белорусские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях.