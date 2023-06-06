Совбез ООН проведет заседание в связи с подрывом Каховской ГЭС 6.06.2023, 21:52

Совбез соберется по просьбе Украины.

6 июня состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

«Совет Безопасности ООН соберется сегодня по просьбе Украины, направленной председательствующей в Совбезе ОАЭ, для обсуждения взрыва плотины Каховской ГЭС на временно оккупированной территории Херсонской области», – написал он.

Кислица отметил, что трансляция начнется в 23.00 по Минску.

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