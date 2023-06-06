Шесть лайфхаков для смартфонов, о которых вы даже не подозревали 6.06.2023, 22:01

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Их стоит знать.

Смартфоны изменили нашу жизнь к лучшему, и в определенной степени, даже больше, чем мы думаем. Эти гаджеты теперь наши персональные помощники, плееры, фотохудожники, банки и даже учителя.

Смартфоны сильно развились с момента их появления на рынке, они сейчас оснащены самыми современными программами и приложениями, которые созданы для того, чтобы значительно облегчить нашу жизнь и они прекрасно справляются с этим, пишет «Новое время».

Узнайте о нескольких полезных лайфхаках, которые могут вам пригодиться, некоторые об этом даже не догадываются.

Ключевые слова

Все мы знаем, как бывает утомительно раз за разом вводить адрес электронной почты, но эта ситуация может возникать чаще, чем вы считаете.

Чтобы упростить себе задачу вводить постоянно одни и те же вещи, создавайте ярлыки ключевых слов на своем смартфоне.

Если вы используете iPhone, перейдите в Настройки затем Общие, Ключевые слова, Ярлыки, и создайте столько ключевых слов, сколько пожелаете.

Слушайте музыку с таймером

Если вы любите слушать музыку или подкаст перед сном, вы можете установить таймер на своем iPhone, чтобы автоматически прекратить воспроизведение.

Эту функцию можно найти в приложении Часы в разделе Таймер, поэтому просто установите таймер, нажмите Когда таймер закончится, прокрутите вниз по параметрам и выберите Остановить воспроизведение.

Не можете найти телефон?

Если вы не самый внимательный человек, у вас случались ситуации, когда вы думали, что потеряли телефон, а он был у вас в заднем кармане, или в сумочке, но знали ли вы, что вы можете сэкономить себе нервы и время?

Приложение Clap to Find поможет найти вам ваш гаджет, когда он потерян в помещении. Вы просто можете похлопать в ладоши, и ваш телефон начнет издавать звуки.

Для тех, кто любит фотографировать

Сейчас лето, поэтому солнце светит очень сильно, если свет слишком яркий, чтобы сделать снимок, просто наведите камеру телефона сквозь солнцезащитные очки. Это уменьшит блики, выровняет освещение и создаст отличное изображение. iPhone 12 также имеет преимущества от возможности делать фотографии при слабом освещении с помощью ночного режима, который автоматически включается, когда камера обнаруживает слабое освещение.

Как легко удалить ошибку

Если вы сделали ошибку в тексте или применили неправильный фильтр к фотографии, просто встряхните телефон, и вы легко сотрете последнее, что вы сделали.

Применение режима полета

Если вы в дороге и играете в какую-то обычную мобильную игру, то реклама, которая появляется ниоткуда, может испортить вам удовольствие, но есть выход.

Чтобы этого не произошло, просто включите на вашем смартфоне режим полета. Это поможет справиться с рекламой, а также сэкономит батарею. Режим полета также может быть полезным во время зарядки телефона.

Просто включите его и начните заряжать. Было сказано, что зарядка телефона в режиме полета может ускорить время зарядки почти на 20%, это не хорошая новость на фоне повышения тарифов на электроэнергию?

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