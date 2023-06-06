Тероборона Донецкой области показала уничтожение пулеметного расчета оккупантов с помощью FPV-дрона 6.06.2023, 22:14

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Видео.

Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны Украины (ТрО) Вооруженных сил Украины разместила 6 июня в Facebook видео использования против российских оккупантов дрона-камикадзе с FPV-управлением (функция «от первого лица»).

«Покровский батальон нашей бригады успешно применяет наше новейшее оружие – FPV дроны-камикадзе. Вражеское пулеметное гнездо уничтожено вместе с группой орков. Как говорят ребята из подразделения – это только начало», – прокомментировали в ТрО.

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