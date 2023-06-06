закрыть
6 июня 2023, вторник, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тероборона Донецкой области показала уничтожение пулеметного расчета оккупантов с помощью FPV-дрона

  • 6.06.2023, 22:14
  • 2,310
Тероборона Донецкой области показала уничтожение пулеметного расчета оккупантов с помощью FPV-дрона

Видео.

Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны Украины (ТрО) Вооруженных сил Украины разместила 6 июня в Facebook видео использования против российских оккупантов дрона-камикадзе с FPV-управлением (функция «от первого лица»).

«Покровский батальон нашей бригады успешно применяет наше новейшее оружие – FPV дроны-камикадзе. Вражеское пулеметное гнездо уничтожено вместе с группой орков. Как говорят ребята из подразделения – это только начало», – прокомментировали в ТрО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский