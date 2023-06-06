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В Беларуси сообщили об исполнении бюджета

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  • 6.06.2023, 22:39
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В Беларуси сообщили об исполнении бюджета

Информация для режима неутешительная даже по официальной статистике.

В Беларуси дефицит республиканского бюджета за 2022 год в итоге получился на 40% больше от запланированного. Это следует из отчета, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Отмечается, что налог на добавленную стоимость (НДС) по-прежнему остается самым существенным источником доходов республиканского бюджета. При этом общая сумма доходов — около 28,6 млрд белорусских рублей (около $ 10 млрд). Расходы превысили 32,6 млрд белорусских рублей. При этом изначально, при принятии бюджетного закона в 2021 году, дефицит планировался в сумме порядка 2,8 млрд (около $ 1 млрд), а в итоге получилось 4 млрд рублей (около $ 1,5 млрд).

Напомним, отчет об исполнении бюджета за прошлый год обнародован впервые за долгое время. Ранее Минфин Беларуси прекратил практику обнародования промежуточных пресс-релизов об исполнении основных параметров бюджета. Опубликованный документ — это отчет, который предстоит утвердить обеим палатам парламента республики в виде закона.

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