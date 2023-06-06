Новое правительство Болгарии подтвердило, что будет помогать Украине оружием 6.06.2023, 22:55

Новый министр обороны заявил, что «мы будем в безопасности, когда последний оккупант покинет Украину».

Новоназначенный министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддерживает военную помощь Украине на фоне ее контрнаступления против российских сил.

Слова Тагарева цитирует агентство БТА, пишет «Европейская правда».

Очерчивая приоритеты работы Минобороны Болгарии, новый министр отдельно упомянул о безопасности в Черноморском регионе и полномасштабной войне России против Украины.

«Мы будем иметь безопасность, когда последний оккупант покинет границу Украины, а агрессивные намерения Кремля будут заблокированы. Только так можно гарантировать наш регион и наше будущее», – отметил Тагарев.

«Мы должны сделать все необходимое как для укрепления нашей обороноспособности, так и для оказания помощи Украине, чтобы она могла продолжить контрнаступление, которое она, очевидно, начала, и освободить свои территории. Мы должны сделать это в рамках решений (Европейского – ред.) Союза и решений Национального собрания», – подчеркнул он.

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