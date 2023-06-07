Обладатель «Золотого мяча» заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии
- 7.06.2023, 4:34
- 1,076
Именитый нападающий «Реала» продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».
Именитый французский нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».
Бывший футболист мадридского «Реала» официально перебрался в саудовский чемпионат.
35-летний игрок заключил контракт с клубом до 2026 года.
Benzema is here 🤩✍️— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023
A new tiger will roar 🐅
Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бензема будет получать почти 200 миллионов евро чистыми в год, включая коммерческие соглашения.
«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.
Отметим, что французский форвард выиграл «Золотой мяч» по итогам 2022 года.