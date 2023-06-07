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Обладатель «Золотого мяча» заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии

  • 7.06.2023, 4:34
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Обладатель «Золотого мяча» заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии

Именитый нападающий «Реала» продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

Именитый французский нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

Бывший футболист мадридского «Реала» официально перебрался в саудовский чемпионат.

35-летний игрок заключил контракт с клубом до 2026 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бензема будет получать почти 200 миллионов евро чистыми в год, включая коммерческие соглашения.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

Отметим, что французский форвард выиграл «Золотой мяч» по итогам 2022 года.

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