Обладатель «Золотого мяча» заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии 7.06.2023, 4:34

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Именитый нападающий «Реала» продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

Именитый французский нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

Бывший футболист мадридского «Реала» официально перебрался в саудовский чемпионат.

35-летний игрок заключил контракт с клубом до 2026 года.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бензема будет получать почти 200 миллионов евро чистыми в год, включая коммерческие соглашения.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

Отметим, что французский форвард выиграл «Золотой мяч» по итогам 2022 года.

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