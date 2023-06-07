Зеленский обратился к миру из-за подрыва Каховской ГЭС 3 7.06.2023, 7:34

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Владимир Зеленский

На сегодняшний день очевидны несколько вещей.

Во вторник вечером, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру на фоне экоцида, который вызван подрывом Каховской ГЭС российскими захватчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Сегодня на нашей украинской земле российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет. Фактически уничтожено Каховское водохранилище — одно из самых больших в Украине. 18 миллиардов кубометров воды. Все сооружения Каховской гидроэлектростанции, ее дамба находились на оккупированной территории, под полным контролем российских оккупантов», — подчеркнул президент.

Он отметил, что у Украины еще осенью прошлого года была информация о минировании оккупантами Каховской ГЭС. Россияне сделали это специально – для шантажа мира и использования наводнения в качестве оружия. Сейчас в зоне затопления находятся районы, где проживало более 100 тысяч человек до войны, а теперь там остаются по меньшей мере десятки тысяч человек.

«Каховское водохранилище обеспечивало питьевой водой большую часть Украины — города и села с сотнями тысяч человек. Плюс обеспечивало водой фермеров и аграрное производство юга и центра Украины. Также уничтожение дамбы и водохранилища — это рукотворный удар по окружающей среде, после которой природе придется восстанавливать десятки лет», — сказал Зеленский.

Эвакуация людей около 80 населенных пунктов, оказавшихся под угрозой затопления, продолжается. Образовалось пятно из нефтепродуктов – не менее 150 тонн, которые течение несет в Черное море. Пока неизвестно, сколько химикатов, удобрений и нефтепродуктов попадет в реки и море.

«На сегодняшний день очевидны несколько вещей. Первое: такое преступление экоцида не могло бы произойти просто в результате обстрела дамбы. Чтобы уничтожить ее, российским силам нужно было сознательно действовать – минировать, взрывать, разрушать. Второе: ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого террора, и я благодарен всем, кто помогает Украине! Третье: нужна немедленная и максимальная реакция мира на российский террор. От Совета Безопасности ООН до каждой международной институции», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что сознательное уничтожение террористами дамбы ГЭС во всех отношениях в мире выглядит одинаково. И для Африки, и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для Китая, и для Австралии, и для Индии рукотворные катастрофы – это зло.

«Мы должны остановить российское зло. Все остальные террористы в мире должны увидеть, что террор карается миром», — подытожил он.

Президент Украины добавил: чем быстрее произойдет деоккупация, тем скорее вернется безопасность.

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