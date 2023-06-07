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«Никто не смог убежать, русских просто смыло»

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  • 7.06.2023, 7:39
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«Никто не смог убежать, русских просто смыло»

Боец ВСУ впервые рассказал, что произошло с войсками РФ на левом берегу Днепра.

Украинские военные стали свидетелями того, как поток воды смыл российских оккупантов на левом берегу Днепра вследствие подрыва Россией Каховской ГЭС, пишет CNN.

В комментарии телеканалу офицер ВСУ капитан Андрей Пидлисный рассказал, что дамба рухнула ранним утром во вторник, «никто с российской стороны не смог убежать», все позиции оккупантов были затоплены — «русских просто смыло» водой.

Украинский военный считает, что Россия подорвала дамбу намеренно – чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ на юге.

Пидлисный добавил, что его побратимы наблюдали за развитием событий с помощью дронов. Он указал на особенности местности, которые, в том числе, привели к большим потерям среди оккупантов.

«Левый берег (где находились оккупанты – ред.) ниже правого, поэтому он более затоплен. Были затоплены и позиции противника прямо на берегу реки. Нужно понимать, что позиции противника – это не только окопы, но и обычные дома мирных жителей, где они жили», - подчеркнул Пидлисный.

Военный считает, что захватчиков на месте не предупредили, потому что, возможно, командование РФ хотело сохранить элемент неожиданности для ВСУ.

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