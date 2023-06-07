Патрушев едет в Минск на встречу с Вольфовичем 13 7.06.2023, 7:55

11,040

Что будут обсуждать?

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибывает сегодня в Минск с двухдневным визитом. В среду он примет участие в беларусско-российских консультациях по линии советов безопасности c участием министерств и ведомств двух стран, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБ РФ. Также в этот день у него состоятся переговоры с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем.

В четверг Патрушев примет участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности стран Организации договора о коллективной безопасности.

По информации пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, в ходе мероприятия планируется рассмотреть документы, касающиеся проведения региональной антитеррористической операции ОДКБ «Наемник» и подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, по его словам, участники заседания обсудят «вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ и меры по их нейтрализации».

Как сообщал сайт, в связи с резким ухудшением состояния Лукашенко запущен сценарий «передачи власти». Для обсуждения этого сценария в Минск прибывали секретарь Совета безопасности РФ Патрушев, глава ФСБ Бортников и глава внешней разведки Нарышкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».