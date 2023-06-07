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ВСУ совершили прорыв под Бахмутом

  • 7.06.2023, 7:59
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ВСУ совершили прорыв под Бахмутом

Украинский Генштаб сообщил, что россиян выбили из Клещеевки.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Луганскую и Донецкую области Украины. За сутки украинские бойцы отразили здесь более 30 вражеских атак, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районе Кременной и Белогоровки Луганской области, а также возле Берестово Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские бойцы отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка. На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг не атаковал, ограничившись артиллерийскими и авиационными ударами.

Весьма интересным образом Генштаб подает ситуацию в районе Бахмута.

«На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел», – говорится в сегодняшней сводке.

Примечательным здесь является то обстоятельство, что Клещеевка находится под российской оккупацией с января 2023 года. По крайней мере находилась до недавнего времени.

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