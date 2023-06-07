Подрыв Каховской ГЭС: из-за наводнения в Херсоне валятся дома 7.06.2023, 10:14

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Видеофакт.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС из-за наводнения в Херсоне валятся дома, сообщает focus.ua.

По соцсетям распространяют видео, на котором видно, как дом, оказавшийся в зоне затопления, развалился и упал в воду. Сообщается, что кадры сняты в Херсоне.

Автор видео снял частный сектор города. Дома стоят в воде примерно по окна. Внезапно одно из строений складывается как карточный домик и уходит под воду.

По данным гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, утром 7 июня ожидается пик разлива воды из Каховского водохранилища.

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