Пригожин потроллил Шойгу за «уничтоженные Леопарды» 3 7.06.2023, 10:27

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Евгений Пригожин

Главу Минобороны РФ ввели в заблуждение, «загнув дуло» на комбайнах.

Вчера, 6 июня, МО РФ выложило в Сеть кадры якобы уничтожения сразу двух танков Leopard в украинских степях. Однако эксперты в одни голос заявили, что на видео сельскохозяйственная техника, собирающая урожай с полей.

В тот же день Минобороны РФ решил в очередной раз потроллить и Евгений Пригожин, передает dialog.ua.

Со слов Пригожина, вчера весь мир наблюдал, как птуристы Путина уничтожают два танка Leopard, которые передвигались по полю «в странном тактическом маневре навстречу друг другу».

Киев решил замаскировать иностранные танки под комбайны и для этого даже загнул вниз дуло.

Однако такая маскировка не помешала российским птуристам разглядеть в сельхозтехнике танки.

Финансист ЧВК «Вагнер» не мог остановиться, продолжая троллить МО РФ.

Он заявил, что лично его возмутил тот факт, что Киев научился очень хорошо маскировать танки под комбайны, а танкистов - под комбайнеров.

В конце он поблагодарил ВС РФ за проделанную работу. Также Пригожин заявил, что с сегодняшнего дня необходимо уничтожать в Украине все, что имеет «загнутое дуло»: вдруг на самом деле это танки.

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