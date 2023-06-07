МИД Литвы просит Международный уголовный суд расследовать причастность Беларуси к военным преступлениям в Украине 1 7.06.2023, 10:28

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Габриэлюс Ландсбергис

Пособника Лукашенко привлекут к ответственности.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в письме прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Ахмад Хану указал на необходимость оценить роль Беларуси в помощи России для достижения справедливости и привлечения к ответственности за военные преступления против Украины, сообщает пресс-служба МИД Литвы.

«Решение МУС выдать ордер на арест президента России Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за преступления по незаконной депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины является долгожданным шагом в процессе привлечения к ответственности виновных и организаторов этих преступлений. Бесчеловечные масштабы этих преступлений требуют привлечь к ответственности других лиц, которые пособничают и подстрекают к военным преступлениям России», — говорится в письме.

Глава литовской дипломатии также передал прокурору МУС подробную информацию о причастности белорусской политической «элиты» и госпредприятий к перемещению детей из Украины на территорию Беларуси.

В феврале 2022 года Литва обратилась в МУС, подчеркнув соучастие белорусского режима в войне России против Украины.

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