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Бойцы ВСУ с помощью «свадебных» дронов полностью уничтожили роту россиян

  • 7.06.2023, 10:31
  • 3,916
Бойцы ВСУ с помощью «свадебных» дронов полностью уничтожили роту россиян

Выживших оккупантов взяли в плен.

Воины ВСУ из 92-й бригады с помощью дронов уничтожили целую роту российских оккупантов, состоявшую из бывших заключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете на телемарафоне «Единые новости».

Отмечается, что россияне отправились на позиции роты бывших заключенных, но ВСУ в это время продвинулись вперед и заняли ее. С помощью «свадебных дронов» эта рота была истреблена полностью. Четырех окупантов взяли в плен.

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