Бойцы ВСУ с помощью «свадебных» дронов полностью уничтожили роту россиян
- 7.06.2023, 10:31
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Выживших оккупантов взяли в плен.
Воины ВСУ из 92-й бригады с помощью дронов уничтожили целую роту российских оккупантов, состоявшую из бывших заключенных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете на телемарафоне «Единые новости».
Отмечается, что россияне отправились на позиции роты бывших заключенных, но ВСУ в это время продвинулись вперед и заняли ее. С помощью «свадебных дронов» эта рота была истреблена полностью. Четырех окупантов взяли в плен.