Последний аргумент безумца 3 Игорь Эйдман

7.06.2023, 10:41

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Игорь Эйдман

Зачем Путин взорвал Каховскую ГЭС.

Есть такая тактика у бандитов и террористов - совершить какое-нибудь бессмысленное, дикое злодейство, чтобы заставить шокированных обывателей выполнять их волю. Например, рэкетиры демонстративно сжигают пиццерию вместе с посетителями, после чего все владельцы пиццерий, в ужасе от произошедшего, начинают платить им дань.

Главная цель подрыва Каховской ГЭС - даже не в том, чтобы помешать украинцам форсировать Днепр.

В военном отношении эта диверсия россиянам ничего не даст - наоборот, они потеряют больше, чем приобретут.

Для них цель этой рукотворной катастрофы в том, чтобы продемонстрировать Западу свою невменяемость, шокировать, напугать, заставить пойти на уступки (формально российские власти все отрицают, но это игра на местную публику).

Путин таким образом пытается продемонстрировать западным лидерам, что способен на все: устроить экологическую катастрофу континентального масштаба или даже уничтожить планету. Сегодня - Каховская ГЭС, завтра - Запорожская АЭС, послезавтра - ядерная война. Его месседж прост: «Предела нашему безумию нет. Остановите украинское контрнаступление, идите на другие уступки, иначе мы устроим Армагеддон».

Однако это - агония. Рукотворная глобальная катастрофа - последний аргумент безумца. Больше у него козырей нет. Но и этот уже не работает.

Путину больше никого не напугать. Теперь даже самым миролюбивым политикам на Западе понятно, что риски, которые несет человечеству путинский режим, выше, чем риски от силового противостояния с ним.

Игорь Эйдман, t.me

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