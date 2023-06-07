Сухопутные войска Украины ударили по армии РФ в затопленной Херсонской области

Сухопутные войска Украины ударили по армии РФ в затопленной Херсонской области2
- 7.06.2023, 11:07
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Позиции оккупантов «дымят» и взрываются.
Сухопутные войска ВСУ опубликовали кадры с последствиями отработки украинской артиллерии по позициям российских окупантов на левобережье Херсонщины.
Информация обнародована на официальном Telegram-канале войск.
Чтобы проиллюстрировать кадры отработки, использовали видео от свидетеля событий, находившегося на правобережье. Мужчина показывает 3-4 точки, которые дымят на противоположном берегу Днепра:
слева от наблюдателя – «горит»;
справа от наблюдателя – «горит и взрывается».
Кроме того, в кадр попадает течение Днепра - видно, как несется вода, стекающая из-за прорыва в дамбе Каховской ГЭС.
В сообщении не указано, где именно расположены позиции армии РФ, по которым ударили ВСУ.
Чтобы определить возможные места отработок, можно обратить внимание на попадающие в кадр ориентиры - например, на фонари на берегу рядом с оператором. Похожие фонари расположены в районе «Арестанка» в Херсоне.
Если отметить соответствующую точку на карте, становится понятно, что дымит, горит и взрывается где-то в районе между Олешками и Кардашинкой (ориентировочно, требует уточнения).