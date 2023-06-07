Как почистить диван крышкой от кастрюли в домашних условиях

Как почистить диван крышкой от кастрюли в домашних условиях1
- 7.06.2023, 11:07
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Благодаря нескольким нехитрым действиям ваша мебель станет чище и красивее.
Если у вас нет пароочистителя для очистки мягкой мебели, тогда на помощь приходят обычные вещи, которые есть дома у каждого. К примеру, крышка от кастрюли.
Благодаря нескольким нехитрым действиям ваша мебель станет чище и красивее, пишет fakty.com.ua.
Как почистить диван крышкой от кастрюли и что для этого нужно
Для начала вам необходимо взять:
• горячую воду;
• крышку от кастрюли;
• таблетку для посудомоечной машины;
• ткань из микрофибры.
Как почистить диван крышкой от кастрюли: пошаговая инструкция
1 Возьмите горячую воду и растворите в ней таблетку для посудомоечной машины.
2 Промокните в этой смеси тряпку из микрофибры и положите ее на крышку.
3 Разместите ткань так, чтобы она полностью покрывала поверхность крышки. Правильно ее зафиксируйте, например, резинкой для волос.
4 Потрите крышкой грязные участки и подождите несколько минут. Смойте теплой водой.
Чем заменить химию (таблетку для посудомоечной машины): список народных средств
Если вы хотите удалить старые пятна на диване, но не любите работать с вредными химическими веществами, то воспользуйтесь следующими средствами:
1 Мыло. Несложное загрязнение легко удаляется обычным мыльным раствором.
2 Уксус и сода. Сода будет абсорбировать запахи, а уксус – удалять пятна.
3 Нашатырный спирт. Если будете обрабатывать диван с помощью нашатыря, наденьте перчатки.
4 Соль. Мелкая соль хорошо абсорбирует и впитывает жидкие загрязнения.
5 Аспирин. Прекрасно подходит для удаления пятен от крови.
6 Лимонный сок и лимонная кислота. Эти два средства хорошо борются с неприятными запахами на мебели и удаляют пятна на светлой ткани.