Как почистить диван крышкой от кастрюли в домашних условиях 1 7.06.2023, 11:07

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Благодаря нескольким нехитрым действиям ваша мебель станет чище и красивее.

Если у вас нет пароочистителя для очистки мягкой мебели, тогда на помощь приходят обычные вещи, которые есть дома у каждого. К примеру, крышка от кастрюли.

Благодаря нескольким нехитрым действиям ваша мебель станет чище и красивее, пишет fakty.com.ua.

Как почистить диван крышкой от кастрюли и что для этого нужно

Для начала вам необходимо взять:

• горячую воду;

• крышку от кастрюли;

• таблетку для посудомоечной машины;

• ткань из микрофибры.

Как почистить диван крышкой от кастрюли: пошаговая инструкция

1 Возьмите горячую воду и растворите в ней таблетку для посудомоечной машины.

2 Промокните в этой смеси тряпку из микрофибры и положите ее на крышку.

3 Разместите ткань так, чтобы она полностью покрывала поверхность крышки. Правильно ее зафиксируйте, например, резинкой для волос.

4 Потрите крышкой грязные участки и подождите несколько минут. Смойте теплой водой.

Чем заменить химию (таблетку для посудомоечной машины): список народных средств

Если вы хотите удалить старые пятна на диване, но не любите работать с вредными химическими веществами, то воспользуйтесь следующими средствами:

1 Мыло. Несложное загрязнение легко удаляется обычным мыльным раствором.

2 Уксус и сода. Сода будет абсорбировать запахи, а уксус – удалять пятна.

3 Нашатырный спирт. Если будете обрабатывать диван с помощью нашатыря, наденьте перчатки.

4 Соль. Мелкая соль хорошо абсорбирует и впитывает жидкие загрязнения.

5 Аспирин. Прекрасно подходит для удаления пятен от крови.

6 Лимонный сок и лимонная кислота. Эти два средства хорошо борются с неприятными запахами на мебели и удаляют пятна на светлой ткани.

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