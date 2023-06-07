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В Госдуме хотят заставить Беларусь активнее участвовать в войне против Украины

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  • 7.06.2023, 11:18
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В Госдуме хотят заставить Беларусь активнее участвовать в войне против Украины

Хотя бы как на первом этапе «специальной операции».

Депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия», первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил в интервью для росСМИ, что власти РФ должны добиться участия Беларуси в войне с Украиной.

По его мнению, это «было бы полезно» для России из-за «географической близости» Беларуси.

«Если не напрямую, то так же, как и на первом этапе «специальной операции», предоставить свою территорию для того, чтобы наши Вооруженные силы могли с этой территории оперировать, если такая необходимость возникнет. А она, вполне возможно, возникнет», — заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

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