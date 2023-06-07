На аэродром в Мачулищах прибыл «специальный» самолет из РФ 7.06.2023, 11:30

В это же время в Осиповичах заметили разгрузку эшелона с российской военной техникой.

Авторы мониторингового проекта «Беларускі Гаюн» опубликовали хронику военной активности на территории Беларуси за последние сутки.

Авиационная активность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи» и «Бобруйск». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ.

На аэродром «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76545).

Железнодорожная активность

На станции «Осиповичи-1» разгружался эшелон с техникой ВС РФ.

Перемещения по дорогам

Крупных колонн с техникой ВС РФ (10+ единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены в Лепеле и Октябрьском районе Гомельской области. Также в Лепеле были замечены военнослужащие ВС РФ.

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