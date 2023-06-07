На аэродром в Мачулищах прибыл «специальный» самолет из РФ
- 7.06.2023, 11:30
В это же время в Осиповичах заметили разгрузку эшелона с российской военной техникой.
Авторы мониторингового проекта «Беларускі Гаюн» опубликовали хронику военной активности на территории Беларуси за последние сутки.
Авиационная активность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи» и «Бобруйск». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ.
На аэродром «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76545).
Железнодорожная активность
На станции «Осиповичи-1» разгружался эшелон с техникой ВС РФ.
Перемещения по дорогам
Крупных колонн с техникой ВС РФ (10+ единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены в Лепеле и Октябрьском районе Гомельской области. Также в Лепеле были замечены военнослужащие ВС РФ.