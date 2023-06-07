«Тонем, но уходим»: россияне бегут из Херсонской области по пояс в воде

«Тонем, но уходим»: россияне бегут из Херсонской области по пояс в воде7
- 7.06.2023, 11:49
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Оккупанты показали на видео, как оставляли свои рубежи обороны.
Российские оккупанты оставляют первую линию обороны в Херсонской области до пояс в воде из-за собственного подрыва Каховской ГЭС.
Видео ухода с позиций появилось в сети. Его автором стал один из захватчиков, передает УНИАН.
На кадрах видно, как группа захватчиков уходит с затопленных позиций с оружием в полной экипировке. При этом уровень воды только возрастает.
«Вот так мы уходим с затопленных позиций. Тонем, но уходим», - заявил оккупант за кадром.