Австралийские химики улучшили вкус вина наночастицами золота

Австралийские химики улучшили вкус вина наночастицами золота3
- 7.06.2023, 12:07
Технологию уже протестировали на образцах красного и белого вина.
Исследователи в Австралии нашли новый способ, как избавить вина от неприятных привкусов, которые создаются летучими соединениями серы. В напиток предложили добавлять материалы с наночастицами золота.
Ученые выбрали наночастицы золота, так как этот металл связывается с определенными молекулами серы. Команда нанесла специально разработанное тонкое плазменное полимерное покрытие на поверхность нейтральной подложки, а затем прикрепила к ней наночастицы, пишет Science.
Технологию протестировали на образцах красного и белого вина. В результате после 24 часов воздействия из напитка было удалено до 45% свободного сероводорода вместе с другими нежелательными веществами, включая метантиол.
«По сути, это одноэтапный процесс, когда смарт-поверхность добавляется непосредственно в вино, а затем удаляется через определенный период времени», – пояснила главный научный сотрудник Австралийского научно-исследовательского института вина Агнешка Мерчинска-Васильева.
Химики полагают, что материал с золотыми наночастицами можно использовать в процессе производства вина, а также применять на фильтровальных устройствах, в декантерах и бутылках.