Австралийские химики улучшили вкус вина наночастицами золота 3 7.06.2023, 12:07

Технологию уже протестировали на образцах красного и белого вина.

Исследователи в Австралии нашли новый способ, как избавить вина от неприятных привкусов, которые создаются летучими соединениями серы. В напиток предложили добавлять материалы с наночастицами золота.

Ученые выбрали наночастицы золота, так как этот металл связывается с определенными молекулами серы. Команда нанесла специально разработанное тонкое плазменное полимерное покрытие на поверхность нейтральной подложки, а затем прикрепила к ней наночастицы, пишет Science.

Технологию протестировали на образцах красного и белого вина. В результате после 24 часов воздействия из напитка было удалено до 45% свободного сероводорода вместе с другими нежелательными веществами, включая метантиол.

«По сути, это одноэтапный процесс, когда смарт-поверхность добавляется непосредственно в вино, а затем удаляется через определенный период времени», – пояснила главный научный сотрудник Австралийского научно-исследовательского института вина Агнешка Мерчинска-Васильева.

Химики полагают, что материал с золотыми наночастицами можно использовать в процессе производства вина, а также применять на фильтровальных устройствах, в декантерах и бутылках.

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