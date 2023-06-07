Отлично унизили в Душанбе 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

7.06.2023, 12:06

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Сергей Лавров

Лавров выступил в Таджикистане с позорной «шариковской» речью.

Величие, мощь, сила российской «дипломатии» отразилась сегодня в таджикском зеркале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визите в Таджикистан выступил с позорной, «шариковской» речью перед военными 201-й российской базы, в которой, в частности, сказал: «Прообраз новой архитектуры безопасности и развития сотрудничества – это ШОС, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Рассчитываем, что наши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре определят для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС. Люди над этим работают. Есть специальный механизм консультаций».

Сегодня на это последовал ответ из Таджикистана, что показательно, на уровне пресс-секретаря МИДа. Начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади (аналог Захаровой) заявил: «Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня».

Более того, таджикский дипломат фактически поставил Лаврова на место, уточнив, что вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не обсуждался ни на встрече с президентом Эмомали Рахмоном, ни на переговорах с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином.

То есть, если сказать просто, смысл ответа такой – нечего нам указывать из Москвы, куда нам вступать. Сейчас не СССР. Говорил уже об этом Рахмон Путину. Остыньте.

Два обстоятельства можно отметить в произошедшем. Во-первых, непрофессионализм и наглость, которые явил Сергей Лавров. Надо знать, что говорить, как говорить и когда. Во-вторых, ограниченное влияние, которое Москва имеет на Душанбе. Это важно с точки зрения понимания реального положения, в котором оказалась страна, благодаря последствиям «спецоперации» Путина и Лаврова. Заявления о том, что «с нами» большинство человечества показывают свою легковесность как раз на примере таких вот событий.

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