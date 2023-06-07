В ГУР рассказали, как Россия готовилась к теракту на Каховской ГЭС 7.06.2023, 12:38

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Это не было спонтанным решением.

Взорвать Каховскую ГЭС не было спонтанным решением российских террористов. Враг долго готовился к теракту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телеканала «FreeДом».

«Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, «официальных лиц» рашистского режима относительно сегодняшних событий, - там видно: сначала ничего не происходит, потом - происходит, но частично, а потом - виновата Украина, но они оккупанты очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены», - рассказал Юсов.

По словам представителя ГУР, учитывая инженерные особенности Каховской ГЭС, никто кроме россиян не имел физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

«Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, который готовился (российскими оккупантами, - ред.) очень долго», - добавил спикер ГУР.

В то же время Юсов отметил, что Украина заранее готовилась к различным вариантам поведения врага, в том числе и к вероятности подрыва ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

Минувшей ночью российские оккупанты произвели взрыв на Каховской гидроэлектростанции, что повлекло затопление ряда населенных пунктов в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Некоторые города и села сообщили о проблемах с водоснабжением. Например, в Кривом Роге было введено ограничение на потребление воды, поскольку часть города получала воду из Каховского водохранилища. Жителям затопленных районов было запрещено ловить, продавать и потреблять рыбу из-за риска заболевания ботулизмом.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, последствия подрыва ГЭС станут известны уже в ближайшие дни.

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