Папа римский Франциск вновь госпитализирован

Папа римский Франциск вновь госпитализирован1
- 7.06.2023, 12:51
Понтифику предстоит операция.
Папа Римский Франциск будет прооперирован в течение дня под общим наркозом. Об этом сообщило в среду итальянское агентство ANSA.
«По окончании общей аудиенции Папа Римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена хирургическая операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом», - говорится в заявлении службы печати Святого престола.
Уточняется, что операция понтифику «стала необходимой из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы».
Напомним, что в прошлый раз понтифик был госпитализирован около трех месяцев назад в связи с респираторной инфекцией. При этом в Ватикане первоначально говорили, что он прибыл в больницу на обследование.