Папа римский Франциск вновь госпитализирован 1 7.06.2023, 12:51

Понтифику предстоит операция.

Папа Римский Франциск будет прооперирован в течение дня под общим наркозом. Об этом сообщило в среду итальянское агентство ANSA.

«По окончании общей аудиенции Папа Римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена хирургическая операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом», - говорится в заявлении службы печати Святого престола.

Уточняется, что операция понтифику «стала необходимой из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы».

Напомним, что в прошлый раз понтифик был госпитализирован около трех месяцев назад в связи с респираторной инфекцией. При этом в Ватикане первоначально говорили, что он прибыл в больницу на обследование.

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