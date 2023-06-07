Российские пропагандисты высмеяли заявление Шойгу об уничтожении «Леопардов» 5 7.06.2023, 13:08

4,160

Заявление министра обороны РФ позабавило даже тех, кто поддерживает вторжение в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российская армия уничтожила восемь немецких танков Leopard. В этом усомнились даже те, кто поддерживает вторжение в Украину.

Шойгу не привел никаких доказательств сказанного. Однако, как отмечает «Медуза», вскоре российское военное ведомство распространило в СМИ короткое видео с кадрами, как утверждалось, «уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard».

Многие российские провоенные блогеры усомнились, что в ролике Минобороны РФ показана настоящая бронетехника.

Телеграм-канал «Военный осведомитель», проанализировав силуэты машин, сообщил, что в действительности на видео сняты американские зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и 700 серий, а также трактор-опрыскиватель John Deere 4830, которые довольно популярны на территории Украины.

К аналогичному выводу пришел телеграм-канал «Рыбарь».

Видео также прокомментировал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин:

«Сегодня министерство обороны Российской Федерации выложило впечатляющую работу ПТУРистов. На этих кадрах отчетливо видно, как танки Leopard передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим ПТУРистам разглядеть в них вражескую технику».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».