Лукашисты задержали учительницу истории из-за аватарки с «Погоней» 1 7.06.2023, 13:05

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Ее «сдал» кто-то из родителей.

Лукашисты задержали учительницу истории в средней школе. Причиной стал созданный ею телеграм-чат, на аватарке которого стояла «Погоня». Видео с девушкой появилось в телеграм-канале, приближенном к силовикам.

— Являюсь учителем истории средней школы. Создала чат, где на аватарке стояла картинка с протестной символикой и были учащиеся 10−11 класса. Также участвовала в митингах, — говорит она на видео.

Как утверждается в комментарии к видео, о созданном учительницей телеграм-канале некоторые школьники рассказали родителям. А те пожаловались на учительницу в милицию. В каком городе и в какой школе работала девушка и что ей грозит, не сообщается.

Напомним, герб «Погоня» существовал на территории Беларуси со времен ВКЛ. После получения независимости в 1991 году именно он стал официальным символом нашего государства. В 2012 году «Погоню» официально внесли в Государственный список историко-культурных ценностей.

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