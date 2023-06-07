Очередь на свержение Путина Сергей Романов, planeta.press

7.06.2023, 13:32

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Фото: Getty Images

В России активизировались интересные процессы.

На фоне войны с Украиной активизировались внутрироссийские процессы. Россияне уже буквально воюют друг с другом. О российских добровольцах слышали уже плюс минус все. А тут еще масла в огонь подлил небезызвестный депутат-генерал Гурулев. Призвал бомбить многострадальное Шебекино. Сказано-сделано. Добровольцы ходят в новосозданную «серую зону», как домой, освобождают города и села. Шебекино окутано едким «туманом войны», а местных жителей поспешно эвакуируют (за деньги). В городе уже начали мародерить. Так, штрих к портрету.

А тут еще и до прямых боестолкновений между «вагнеровцами» и «официальной» российской армией. Орлы Пригожина для полноты картины еще и пленили кадрового российского офицера. Попутно избили, а тот признался, что испытывает к пригожинским боевикам личную неприязнь.

Били подполковника из 72-й бригады Романа Веневитина. Именно это формирование «вагнеровцы» обвинили в бегстве из-под Бахмута. А уже тот решил отомстить.

Не слишком по плану все пошло. У Шойгу уже выдвигают новые инициативы по отправке свежего мяса на фронт. Спойлер: получат повестки все искомые, которые остались в России. Обилетят каждого.

В то время, как Украина официально опровергает свою причастность к событиям в Белгородской области именно российские добровольцы выходят на арену политических процессов в РФ. Это ведь не беглые эмигранты и бесчисленные оппозиционеры в экзиле. Бойцы-легионеры становятся весомым фактором в будущем. В отличие от свидетелей виртуальной «новой России будущего».

Деятельность проукраинских бойцов из России стала настоящей медийной бомбой. Путина взялись свергать многие, кто этого хотел, но все время стеснялся спросить. В «Свободе России» и Русском добровольческом корпусе ежедневно отчитываются о толпах желающих присоединиться к вооруженной борьбе против путинского режима. Легионеры прирастают и занятыми территориями, и медийным вниманием.

А что сам Путин? В Кремле по поводу деятельности добровольцев предпочитают ограничиваться общими фразами: мол, хозяин следит, докладывают и пресловутое «все по плану». Есть одна проблемка: российский президент с новыми технологиями, мягко говоря, на Вы. Все донесения получает в злосчастных папочках. От того манипулировать им может буквально секретарша (привет Пескову, даром, что в трудовую книжку не заглядывали).

Словом, живет себе в банальном информационном пузыре. А тут война пришла на территорию России. Иногда кремлевскому вождю даже доносили дурные вести. Но тот злился. Гонцы все реже решались на донесения крамолы начальству. Свои головы дороже.

Потому что Владимир Владимирович все еще наделен солидным куском власти, за потерю которой он может расплатиться своей головой. А ею хотят поиграть в футбол достаточное количество народу. И украинцами с вооруженными российскими оппозиционерами дело не ограничивается. Тут и «рассерженные патриоты», и Пригожин, да много кто. Даже единоросс Затулин пожаловался на провал «СВО». Закон бумеранга никто не отменял, а плешивый Акелла явно промахнулся. Пусть об этом ему никто и не докладывает. Значит, за конкретными действиями не заржавеет.

Сергей Романов, planeta.press

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