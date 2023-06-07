Анжелика Борис станет почетной гражданкой Познани 1 7.06.2023, 14:00

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Анжелика Борис

Фото: Anatol Chomicz / Forum

Решение принял совет польского города.

Бывшая политзаключенная, лидер Союза поляков Беларуси Анжелика Борис станет почетной гражданкой польской Познани. Депутаты городского совета города приняли решение о присвоении ей данного звания, сообщает «Польское радио».

Напомним, Анжелику Борис задержали в Гродно 23 марта 2021 года, позже стало известно, что она стала фигурант дела по ч. 3 ст. 130 УК о действиях, «направленных на разжигание вражды, реабилитацию нацизма».

25 марта 2022 года Борис изменили меру пресечения и перевели ее из СИЗО под домашний арест. Известно, что она не писала прошения о помиловании.

В начале апреля 2023 года появилась информация, что Борис была освобождена из-под домашнего ареста: ей вручили документ о прекращении дела «в связи с отсутствием состава преступления». Также ей пообещали вернуть все вещи, которые забрали в ходе следствия.

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