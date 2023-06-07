В США назвали новую цель массированной атаки дронов на Москву 7.06.2023, 14:26

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Беспилотники были нацелены на «засекреченные» резиденции.

Во время атаки дронами на Москву, возможно, целями были дома офицеров Службы внешней разведки РФ.

Беспилотники нацелили на места, которые, как полагают, были резиденциями офицеров разведки РФ, сообщает NBC, ссылаясь на сведения сотрудника Конгресса США и высокоставленного американского чиновника.

Стартапу стратегической разведки из американского штата Юта Strider Technologies, который использует данные из открытых источников, сообщил, что по крайней мере один пораженный дронами жилой дом связан с СВР. Команда Strider Global Intelligence выяснила, что дом находится в государственной организации, которая имела контракты с военной частью, известной как прикрытие СВР.

Операционный директор и соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск считает, что удар дронами является элементом психологического противостояния во время полномасштабной войны.

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