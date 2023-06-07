В затопленных Олешках женщина с двумя детьми на крыше дома умоляют о помощи 3 7.06.2023, 14:37

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Видеофакт.

Во временно оккупированных Алешках в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС сложилась критическая ситуация. Город практически ушел под воду, а люди тщетно ждут помощи.

В сети появилось видео с женщиной с двумя детьми, которые уже около суток сидят на крыше дома без воды и продуктов и молят о спасении. Отчаянные попытки оказавшихся в ловушке украинцев сигнализировать о том, что нуждаются в спасении. Видео сняли аэроразведчики одной из артбригад на юге, которые просят помочь спасти людей.

Бойцы одной из ныне защищающих Украину на южном направлении артиллерийских бригад ВСУ во время полета БпЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Алешках женщину с двумя детьми.

Они, увидев дрон, начали отчаянно сигнализировать, что нуждаются в помощи. На видео, снятом с помощью БпЛА, виден только один ребенок из двух. В какой-то момент мальчик начинает плакать, женщина тоже утирает рукой слезы.

Женщина с двумя детьми на крыше умоляют о помощи: сеть поразили кадры из оккупированных Алешек после подрыва Каховской ГЭС

По оценкам военных, женщина и дети уже около суток сидят без воды и продовольствия. Защитники призывают тех, кто имеет возможность найти и вывезти семью в безопасное место, попытаться спасти людей.

«Это была оккупированная территория. Но те твари туда за ними не поплывут, вся надежда на наших... Хотя, конечно, очень рискованно», – говорят военные.

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