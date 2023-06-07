Политолог: Теперь Украина может получить ракеты ATACMS

Политолог: Теперь Украина может получить ракеты ATACMS4
- 7.06.2023, 14:43
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Как Запад отреагирует на подрыв Каховской ГЭС.
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В соответствии с Женевской конвенцией разрушение гидроэлектростанции считается оружием массового поражения и военным преступлением.
Какие могут быть политические последствия для России после этого подрыва? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал словацкому политологу, президенту Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорию Месежникову:
— Это последствие российской агрессии. Абсолютной целью РФ является уничтожение украинского государства и его завоевание. Я считаю, что подрыв Каховской гидроэлектростанции — конкретное свидетельство подхода России к тому, что происходит в войне. Ей не удалось взять под контроль всю Украину, она терпит политическое и военное поражение. РФ уже неоднократно пользовалась той ситуацией, которая сложилась в результате войны для того, чтобы подорвать украинскую государственность и осложнить процесс освобождения украинских территорий ВСУ.
Ранее была информация о том, что российские войска минируют эту плотину. Подорвали ли они ее с целью предотвратить украинское контрнаступление или произошел незапланированный подрыв заранее заминированной ГЭС, в любом случае нет никаких сомнений, что за это несет ответственность исключительно РФ.
Склоняюсь к мнению, что это было сделано именно сейчас специально для того, чтобы в канун ожидаемого контрнаступление Украины осложнить ее действия.
— Россия называет оккупированный Крым и левый берег Херсонской области «своими», организуя при этом там техногенную катастрофу. О чем это говорит?
— То, что они формально считают эту территорию своей, — это фикция, которая недолго продлится, присоединение этой территории никто в мире, кроме совсем отмороженных режимов, не признает. Россия вообще-то и на своей собственной, международно признанной территории часто ведет себя как государство-изгой в отношении собственного населения. Поэтому здесь нечему удивляться, пожалуй, лишь ужасающему масштабу катастрофы.
Очевиден факт, что в течение последних десятилетий этот режим применял подобного рода методы в отношении собственных граждан на своей международно признанной территории. Например, взрывы домов для того, чтобы развязать вторую чеченскую войну и многие другие подобные события. Российское государство превратилось в монстра, которого не останавливают ни моральные обязательства, ни законы.
Произошедшее с Каховской ГЭС укладывается в ту логику, с которой РФ ведет войну против Украины.
— Зеленский заявил, что Украина подаст в Гаагский суд за подрыв Каховской ГЭС, также Украина инициирует заседание Совбеза ООН. Какие могут быть политические последствия для России после этого акта?
— Подрыв точно не прошел незамеченным. Уже были высказывания крупных деятелей и политиков союзных Украине государств. Думаю, что политические последствия могут быть самыми конкретными в том смысле, что это только усилит волю союзников Украины помогать ей, в том числе — вооружением.
Думаю, что даже если еще какие-то сомнения насчет определенных типов вооружений и их применения у Запада были, то произошедшее может только усилить волю западного сообщества помогать Украине еще более эффективно. Имею в виду, например, дальнобойные ракеты ATACMS. Это, мне кажется, может быть самым главным последствием подрыва Каховской ГЭС.
Подчеркну, что хотя и есть определенные неясности, касающиеся технической стороны подрыва, но никто не сомневается в том, кто несет ответственность за эту катастрофу. Новая Каховка находится под оккупацией России уже больше года, ГЭС находится в их руках. Они могли там делать все, что угодно. Была информация, что они туда завозили огромное количество взрывчатки. Появлялись видео, в которых отдельные российское солдаты говорили о том, что принимали прямое участие в минировании.
Повторюсь, я склоняюсь к тому, что подрыв произошел специально перед контрнаступлением ВСУ. Для РФ важнее создать препятствия для действий ВСУ, даже в случае если их последствия коснутся самих россиян. Ведь, как видно, подрыв ГЭС прямо коснулся позиций их войск и создал для них проблемы.