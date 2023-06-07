Позор лукашенковской «дипломатии» показали в одном фото

Позор лукашенковской «дипломатии» показали в одном фото5
- 7.06.2023, 14:51
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Как выглядит «многовекторная» политика.
7 июня министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с министром торговли, промышленности и инвестиций Республики Кения Мозесом Куриа и министром сельского хозяйства и развития животноводства Франклином Митика.
Ключевыми на переговорах стали вопросы сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной кооперации, поставок белорусской техники, сообщает пресс-служба МИД.
Также были обсуждены возможности использования «передового белорусского опыта» и «технологий» при создании предприятий пищевой промышленности на территории Кении.