Позор лукашенковской «дипломатии» показали в одном фото 5 7.06.2023, 14:51

9,152

фото: МИД

Как выглядит «многовекторная» политика.

7 июня министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с министром торговли, промышленности и инвестиций Республики Кения Мозесом Куриа и министром сельского хозяйства и развития животноводства Франклином Митика.

фото: МИД

Ключевыми на переговорах стали вопросы сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной кооперации, поставок белорусской техники, сообщает пресс-служба МИД.

Также были обсуждены возможности использования «передового белорусского опыта» и «технологий» при создании предприятий пищевой промышленности на территории Кении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».