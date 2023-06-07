Данилов: Снабжение Крыма водой стало невозможным от слова «совсем» 1 7.06.2023, 15:00

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Секретарь СНБО рассказал, что ждет оккупированный полуостров после подрыва Россией Каховской ГЭС.

Российские оккупанты лишили временно оккупированный Крым пресной воды путем подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.

По его словам, российский теракт в ближайшее время сделает невозможным поставку воды в Крым от слова «совсем». Снабжение водой полуострова будет невозможным в ближайшие три, пять и десять лет, указал Данилов

Вопрос будет закрыт, пока полностью не отстроят дамбу. Секретарь СНБО добавил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами был сделан для якобы недопущения украинского контрнаступления на юге.

В оккупированных районах Херсонской области до 26 тысяч человек могут оказаться в зоне затопления, отметил он.

«Отвечают за них оккупационные власти. А (глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир) Сальдо сейчас рассказывает, как там все едет и работает, стоя по колено в воде», — рассказал Данилов.

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