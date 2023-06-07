Bloomberg: Украина собрала миллионную армию для контрнаступления 1 7.06.2023, 15:11

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С российской стороны ей противостоят плохо укомплектованные резервисты.

По оценкам российских военных, Украина подготовила для участия в контрнаступлении 20 новых армейских бригад и бригад Национальной гвардии, доведя совокупную численность вооруженных сил до 700 000 — миллиона человек. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на человека, близкого к российскому Министерству обороны.

Еще в начале апреля Украина сообщала, что подготовила для контрнаступления 40 000 бойцов штурмовых отрядов в составе 8 подразделений. С тех пор руководители страны, в частности Владимир Зеленский, отмечали, что ей нужно больше западного вооружения. Но в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 3 июня, президент сказал по поводу наступления: «Я не знаю, сколько это займет времени и какую цену мы заплатим. Честно говоря, есть несколько вариантов развития событий, совершенно разных. Но мы готовы». Украина к нему «очень хорошо подготовилась», сказал CNN двумя днями позже председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

В Москве считают, что у Украины есть время до октября, чтобы добиться успехов, а основной удар придется по Запорожской области на юго-востоке страны с попыткой продвинуться на юг и в итоге выйти к Крыму, говорит источник Bloomberg. Кроме того, сообщил он перед самым взрывом на Каховской ГЭС, в Москве ожидают, что менее крупные удары в поддержку основной операции будут осуществляться через Днепр.

Высокопоставленный чиновник НАТО подтвердил агентству российские оценки в части использования днепровского направления в качестве второго фронта. Правда теперь, по оценкам специалистов, наводнение сделало форсирование реки в ближайшем будущем невозможным. Сокращение линии фронта выгодно России, потому что облегчит концентрацию сил для предотвращения прорыва, считает военный эксперт Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики. «Если вероятность проведения украинцами операции под Херсоном теперь ниже, русские могут перебросить больше сил на восток», — цитирует его Financial Times.

«Не думаю, что это [подрыв ГЭС] повлияет на контрнаступление как таковое, полагаю, его цель — повлиять на готовность украинского общества продолжать прикладывать усилия [к освобождению страны]. Это попытка терроризировать украинцев как раз в тот момент, когда они могут испытывать оптимизм относительно контрнаступления», — считает Элизабет Броу, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, занимающаяся анализом гибридных угроз.

Что касается российской обороны, то подразделения сейчас в основном укомплектованы плохо подготовленными и обеспеченными резервистами, — правда, их много, на это и надеется командование, отмечает Скотт Бостон, старший военный аналитик Rand Corporation.

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