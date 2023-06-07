«Калиновцы» уже взяли ружья в руки» 5 7.06.2023, 15:12

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Белоруска рассказала, как в стране реагируют на военные игры двух диктаторов.

Читательница сайта charter97.org Нина из Несвижа рассказала о страхе белорусов перед войной:

— На днях ехали в столицу на микробусе. На шоссе под Койданово увидели непривычное зрелище: два военных автомобиля тянули ракеты. Меня потрясло от увиденного. Я хоть и имею высшее техническое образование, но не специалист в области ракетного вооружения. Поэтому не могу сказать точно, чье это оружие и куда оно направлялось. Но мне очень досадно, что сейчас по нашей земле рыщет такой транспорт.

Когда-то я любила ездить в Минск в театр, особенно в Купаловский, сейчас он уничтожен лукашистами. А среди театралов популярное такое изречение: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то в конце оно должно выстрелить».

Читательница отмечает, что Россия издавна использует Беларусь и Украину как театр военных действий:

— Это же очень удобно: воевать на чужой земле, опустошая ее дотла. А свое население, получше устроившись на диванах, смотрит на это в телевизоре, как какой-то сериал.

Однако жанр внезапно изменился Reality show, по крайней мере — для жителей Белгородской и Курской областей РФ. Те испытали на себе ужасы войны: воздушную тревогу, бомбардировку, эвакуацию.

Мы очень боимся, что эти ужасы не минуют и нас, белорусов. Ведь обезумевший от безграничной власти здешний диктатор позвал к нам в страну российское ядерное оружие. А ведь это делает всех нас мишенью для потенциального ответного удара.

А многие из наших соседей соглашались с существованием диктатуры, оправдывая это тем, что, мол, лишь бы не было войны. Войны были, но где-то далеко — в Чечне, Грузии, Сирии, на Донбассе, однако сейчас война стучится в наши двери. Ведь так всегда с диктатурами: сначала тиран душит всех внутри страны, затем выплескивает агрессию наружу. Неважно, какого размера тиран — большой московский либо мелкий из Шклова, ведь ущерб от них огромный. Никакое упрашивание и задабривание не помогает, так как такие бандитские воротилы начинают что-то понимать, только когда им в морду заедет кулак.

Вспоминаются строки из стихотворения «Мужык» Якуба Коласа:

«Я — мужык, а гонар маю,

Гнуся, але да пары.

Я маўчу, маўчу, трываю,

Але скора загукаю:

«Стрэльбы, хлопчыкі, бяры!»

«Калиновцы» уже взяли эти ружья в руки. Надеемся, что в скором времени они будут спасать нашу землю.

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