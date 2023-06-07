В Херсонской области оккупанты ликвидировали роту россиян, убегающих от воды
- 7.06.2023, 15:22
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Пулеметчики не идентифицировали «своих» и открыли по ним огонь.
Российские пулеметчики открыли «дружественный огонь» и ликвидировали других оккупантов, которые бежали со своих позиций из-за подтопления.
Об этом сообщает Херсонский паблик «Херсон: война без фейков». По данным канала, россияне уничтожили в роту своей же сослуживцев возле Голой Пристани.
«Должен выразить высокую благодарность пулеметным расчетам России, находящимся в районе Голой Пристани. Ребята вчера проявили бдительность и совершили замечательный поступок.
«Дружественным огнем» ликвидировали других солдат России, которые проводили внеплановое перемещение из-за подтопления. На корм херсонским ракам отправлено в роту противника», - говорится в сообщении.
Кстати, в военное время рота в российской армии насчитывает 200-215 человек.