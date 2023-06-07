Кардиолог назвал самые полезные соки для сердца 7.06.2023, 15:26

Напитки помогают расслаблять стенки кровеносных сосудов.

Есть соки, которые помогут снизить артериальное давление и сберечь сердце, утверждают эксперты. Если пить их регулярно, то риски возникновения сердечно-сосудистых недугов снизятся.

Во всем мире болезни сосудов и сердца — одна из основных причин смертности. Недуги сопровождают ожирение сердечных артерий, они, в свою очередь, из-за этого сужаются, кровоток снижается. Человеку грозит атеросклероз, повышенный уровень холестерина.

Доктора рекомендуют поддерживать артериальное давление в норме — отдавать предпочтение продуктам с большим содержанием калия. Этот микроэлемент помогает расслаблять стенки кровеносных сосудов, уменьшает риск заболеть.

Кардиолог Олег Варфоломеев в интервью порталу «МедикФорум» рекомендует употреблять как можно меньше соли, а отдавать предпочтение продуктам, содержащим калий — он помогает организму быть в тонусе. Калий есть в бобовых, в овощах и фруктах, молочных продуктах. При этом не стоит налегать на пищу, богатую натрием: хлеб, консервы, колбасы.

Свежевыжатые соки из граната, а также цитрусовых — апельсинов и мандаринов — помогут восполнить недостаток витаминов и сберечь «мотор», отметил эксперт.

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