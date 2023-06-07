Есть ли угроза для Запорожской АЭС? 7.06.2023, 15:28

Физик-ядерщик рассказал, как на работе атомной станции скажется взрыв на Каховской ГЭС.

Есть ли угроза для Запорожской АЭС после взрыва на Каховской гидроэлектростанции? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к известному российскому физику-ядерщику Андрею Ожаровскому.

— Для работы Запорожской АЭС использовался отдельный водоем-охладитель, который, собственно говоря, нужен для охлаждения 1-4 реакторов, когда они были в работе. Это важно. Мы знаем, что 1-й и 2-й реакторы остановлены год назад, 3-й и 4-й уже давно остановлены. Это означает, что остаточные тепловыделения не столь существенны и они менее чувствительны к охлаждению.

Есть также замкнутая система охлаждения, дополнительная, называется брызгательные бассейны. Когда делают фото атомных станций, то часто любят показывать эти фонтанчики. Для нее подпитка важна, но не нужен сам водоем-охладитель.

Плохая новость в том, что спуск Каховского водохранилища, который проходит аварийно, с ужасными последствиями, — это непроектная ситуация для атомной станции. Это значит, что запустить заново первый, второй, третий или четвертый блок становится все более проблематичной задачей.

Но мне кажется, что это к лучшему. Украина живет без Запорожской АЭС примерно год, потребностей в потреблении электроэнергии из-за того, что страна находится, к сожалению, под атакой, не так много. И этот опасный объект, а я напомню, что это реакторы советской постройки, разработки 60-х годов и 70-х годов строительства, не работает. Станция должна быть давно остановлена. По проекту срок работы реакторов ВВЭР-1000 — всего 30 лет. А они работают в полтора раза больше, чем обещали проектировщики.

Поэтому 1-й и 4-й реакторы вряд ли будут запущены. Если кому-то понадобится их перезапускать, то придется работать без Каховского водохранилища.

Но технически это возможно. Можно построить насосную станцию, которая будет качать воду из Днепра, ведь он никуда не делся. Да, за несколько километров придется забрасывать воду в водоем-охладитель, но полного запрета на работу этих четырех реакторов нет.

Пятый и шестой я выделил отдельно, потому что они используют башенные испарительные градирни, похожие на то, что было сделано в Островце. Там охлаждение почти не нужно, нужна подпитка, так как огромное количество воды испаряется. Подпитка нужна, но может быть решено без использования водоема-охладителя.

Хочу обратить ваше внимание на заявление спикера МАГАТЭ Гросси номер 161 от вчерашнего дня, где он сказал, что в течение месяца можно будет решить вопросы с водоемом-охладителем. Еще раз подчеркну, если это будет кому-то нужно.

Суммирую: если бы атомная станция была в работе на мощности, то спуск Каховского водохранилища, который привел бы к проблемам с водоемом-охладителем, был бы серьезным событием. Поскольку те реакторы, которые зависят от водоема-охладителя, давно остановлены, остаточное тепловыделение может сниматься через замкнутую систему водоснабжения, работающую с брызгательными бассейнами.

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