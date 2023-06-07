«Команда поступила из кабинета Путина»: в СНБО раскрыли детали подрыва Каховской ГЭС 7.06.2023, 15:36

Россияне специально накапливали воду, чтобы нанести максимальный ущерб.

Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня, после того, как получили команду из кабинета президента РФ Владимира Путина.

Противник специально накапливал воду, поднял ее уровень до максимального, чтобы после подрыва был нанесен максимальный ущерб, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии «Радио Свобода».

«В 2:50 минут был осуществлен подрыв дамбы российскими террористами той взрывчаткой, мы считаем, которая была заложена еще заранее - в сентябре-октябре прошлого года. Скорее всего, по указанию Москвы все это произошло вчера...", - отметил чиновник.

По его словам, подрыв дамбы - спланированная вражеская операция. «То, что это произошло именно вчера - это еще раз свидетельствует о том, что это замысел российских военных, и команда на этот террористический акт выдавалась непосредственно из Кремля, из кабинета Путина, на других уровнях такие указания не даются…», - подчеркнул Данилов.

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