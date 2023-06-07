Минобороны пытается скрыть некомплект в подразделениях ВС Беларуси? 3 7.06.2023, 16:13

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Показуха во всем.

В марте телеграм-канал «Беларускі Гаюн» проанализировал вакансии, которые предлагаются для прохождения службы по контракту в вооруженных силах Беларуси. Проведенный анализ показал, что в отдельных механизированных бригадах есть проблемы с комплектованием личным составом.

Спустя 3 месяца телеграм-канал решил проверить, как изменилась ситуация с вакансиями для прохождения военной службы по контракту. На сайте МО РБ информация была по-прежнему указана по состоянию на 25 января 2023 года. Однако есть нюанс.

Если ранее на сайте МО РБ указывалось количество вакансий (даже если она была одна), то сейчас эту информацию с сайта убрали в принципе. Например, если ранее в 5-й бригаде специального назначения (в/ч 89417) было 10 вакантных должностей разведчиков, то сейчас этой информации на сайте МО РБ нету.

С чем связана такая перемена, доподлинно неизвестно. Не исключено, что МО РБ решило ее скрыть после освещения информации о некомплекте в подразделениях ВС РБ. Возможно, чиновникам не понравилось, что общественность узнала о некомплекте до 60% от штатной численности в отдельных подразделениях ВС РБ.

Решение было найдено эффективное и по-чиновничьи четкое: убрать с глаз долой ненужную информацию. Как говорится, показуха во всем.

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